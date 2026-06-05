غدا انطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى بورسعيد.. صور

أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، جاهزية تعليم بورسعيد لإجراء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025 – 2026.

واضاف بدوى ان الاستعدادات تأتي تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

غدا انطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى بورسعيد

وأعلن وكيل الوزارة، أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية تنطلق غدا السبت الموافق 6 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن 4475 طالبا وطالبة سيؤدون الامتحانات من خلال 26 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة وضواحيها.



ولفت وكيل التعليم إلى أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، بأعلى مستوى من التجهيزات المعيشية والخدمية التي تليق بهم وبمحافظة بورسعيد، بواقع 7 استراحات للرجال و3 للسيدات.





وأضاف "بدوي" أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بنظام 3 سنوات و5 سنوات تنطلق يوم السبت القادم الموافق 6 يونيو حسب الجدول الوزاري المعلن مسبقا وتنتهي يوم الخميس الموافق 18 يونيو الجاري، متمنيا النجاح والتفوق لجميع الطلاب.