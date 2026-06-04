التفاصيل الكاملة لمصرع طالب بكلية الحقوق قبل ساعات من امتحانه في بورسعيد

لقي الطالب محمد مجدي أيمن، البالغ من العمر 20 عامًا، مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة بالقلب، قبل ساعات من توجهه لأداء أحد امتحاناته بكلية الحقوق، في واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا يفيد بوقوع حادث اعتداء على الطالب أسفل منزله بمنطقة الزهور، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن أحد الخارجين على القانون استدعاه إلى خارج المنزل، قبل أن يعتدي عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابة نافذة بالقلب أودت بحياته.

مصرع طالب بكلية الحقوق قبل ساعات من امتحانه إثر طعنة نافذة بالقلب في بورسعيد

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الزهور، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، فيما أثبت التقرير الطبي المبدئي إصابته بجرح نافذ بالقلب أدى إلى الوفاة.

وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الواقعة والوقوف على ملابساتها وأسبابها، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم وتقديمه لجهات التحقيق، فيما تم إيداع جثمان الطالب بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، مع استدعاء الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان السبب النهائي للوفاة.