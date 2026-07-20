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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الانتهاء من إزالة الكثبان الرملية من قرى الثمانين بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أنهت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، أعمال إزالة الكثبان الرملية المتحركة وتمشيط قرى الثمانين بالكامل، بعد أكثر من عشرة أيام من العمل الميداني المتواصل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، وبالإشراف العام للمهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير عام الطرق والنقل، في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع آثار زحف الرمال على الطرق والمناطق السكنية.

وشهدت قرى الثمانين خلال الأيام الماضية تنفيذ خطة عمل مكثفة، تضمنت الدفع بالمعدات الثقيلة وفرق التشغيل إلى مختلف المناطق المتضررة، حيث لم تقتصر الأعمال على إزالة الرمال من الطرق الرئيسية والفرعية، بل شملت تمشيط الشوارع الداخلية وأمام المنازل والمرافق الخدمية، بما أسهم في إعادة الحركة الطبيعية داخل القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد مدير عام طرق الوادي الجديد، أن فرق العمل واصلت جهودها على مدار الساعة بالتعاون مع الحملة المركزية للمعدات الثقيلة، لتنفيذ أعمال الإزالة والتمهيد وفق خطة ميدانية متكاملة استهدفت جميع المناطق المتأثرة بزحف الرمال، مشيرًا إلى أن حجم التراكمات الرملية استلزم تكثيف العمل واستمرار الجهود لأكثر من عشرة أيام حتى تم الانتهاء من المهمة بالكامل.

وأضاف أن المديرية تتابع بصورة دورية المناطق الأكثر عرضة لتراكم الرمال، خاصة خلال فترات نشاط الرياح، من أجل التدخل السريع ومنع تأثيرها على حركة المواطنين أو الطرق، مؤكدًا أن الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق وتأمين سلامة المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالمديرية.

وأوضح أن ما تحقق بقرى الثمانين يعكس حجم التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، وحرصها على سرعة الاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطنين، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة وتحسين جودة الحياة بالقرى والمناطق النائية.

ويأتي هذا الجهد ضمن خطة محافظة الوادي الجديد للتعامل مع التحديات البيئية والطبيعية التي تشهدها بعض المناطق، من خلال تكثيف أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الطرق ومتابعة المناطق المتضررة أولًا بأول، بما يضمن استدامة الخدمات والحفاظ على البنية التحتية بالمحافظة.

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