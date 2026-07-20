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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فرص عمل بالداخلة استعدادا لافتتاح مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، وبالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بمركز رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الداخلة، وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم وتعزيز منظومة الرعاية والتأهيل بالمحافظة، وذلك تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

وتشمل الوظائف المعلن عنها عددًا من التخصصات الطبية، من بينها طبيب رمد، وطبيب سمعيات، وطبيب أمراض نفسية، وطبيب مخ وأعصاب، إلى جانب عدد من التخصصات الفنية والتأهيلية المهمة، تشمل أخصائي تخاطب، وأخصائي نفسي، وأخصائي تنمية مهارات، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تكامل حسي، وأخصائي علاج مائي، وأخصائي تربية خاصة للإعاقات السمعية والبصرية.

وأكدت المحافظة أن التعيينات الجديدة تستهدف دعم الكوادر البشرية بالمركز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يواكب التوسع في برامج الرعاية والتأهيل والعلاج، ويوفر خدمات متخصصة تسهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة وأسرهم.

وأوضحت أن التقديم يتم من خلال تسليم الأوراق المطلوبة بمقر الجمعية الشرعية بالداخلة يوميًا خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، لمدة 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

وتتضمن الأوراق المطلوبة صورة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصور شهادات الخبرة والدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم، بالإضافة إلى صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة الخدمة العامة للإناث.

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم فحص طلبات المتقدمين وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة، على أن يتم تحديد موعد للمقابلات الشخصية للمتقدمين المستوفين للشروط، وذلك أمام لجنة متخصصة من القاهرة لاختيار أفضل العناصر القادرة على تقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في الخدمات التأهيلية والطبية الموجهة لذوي الهمم، وحرصها على توفير كوادر مؤهلة ومتخصصة قادرة على تقديم الرعاية الشاملة والدعم اللازم لهذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع، بما يحقق أهداف الدمج والتمكين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز الداخلة

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