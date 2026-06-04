اليوم.. انطلاق ماراثون الشهادة الإعدادية فى بورسعيد داخل 66 لجنة

ينطلق اليوم الخميس الموافق 4 يونيو الجاري، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 – 2026 بمحافظة بورسعيد .

كان محمود بدوى وكيل وزار التربية والتعليم بمحافظ بورسعيد أعلن أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة يبلغ 14300 طالبًا وطالبة، بالتعليم الرسمي العربي، والرسمي للغات، والتعليم الخاص، حيث يؤدون الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

14300 طالبًا ببورسعيد

وذكر بدوي أن تعليم بورسعيد استعد مسبقًا لإجراء الامتحانات بتجهيز 66 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل نقل لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، تعمل على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، ورصد أي طارئ، ووضع الحلول الفورية بما يضمن انتظام وسير العملية الامتحانية.



ووجه مدير تعليم بورسعيد الشكر والتقدير إلى أجهزة المحافظة المعنية، والأجهزة الأمنية، والقائمين على العملية الامتحانية بتعليم بورسعيد، على ما يبذلونه من جهود مخلصة والتعاون المستمر بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومنضبطة، لتغليب مصلحة الطلاب وضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

ولفت إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت"، وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.