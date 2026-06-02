محافظ بورسعيد يقرر تحويل مدرسة محمد السيد وحسن البدراوي الرسمية للغات إلى مدرسة رسمية لغات متميزة

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مدرسة محمد السيد وحسن البدراوي الرسمية للغات إلى مدرسة رسمية لغات متميزة، وذلك استجابة لمطالب المواطنين وأولياء أمور الطلاب

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة

وأوضح محافظ بورسعيد أن القرار يأتي في ضوء التوسع في إتاحة نماذج التعليم المتميز وتلبية احتياجات أولياء الأمور، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متطورة تتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.

بدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027 بمرحلة رياض الأطفال مع الإحلال التدريجي للمدرسة

ووفقًا للقرار، يبدأ تنفيذ التحويل اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027 بدءًا بمرحلة رياض الأطفال، على أن يتم تطبيق نظام الإحلال التدريجي للمدرسة الرسمية للغات، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.

كما وجه محافظ بورسعيد بسرعة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وإدارية، والانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ في التوقيت المحدد، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بالمحافظة