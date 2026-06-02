محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحي الإماراتي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، وحدة طب أسرة الحي الإماراتي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية.

رافقه خلالها الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب .

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة تقديم الخدمة الطبية والتيسير على المواطنين

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد انتظام العمل داخل الوحدة الصحية، واطلع على آلية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما تفقد عدد من الأقسام والخدمات المقدمة داخل الوحدة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة تقديم الخدمة الطبية لهم مع الالتزام الكامل بالانضباط داخل الوحدة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمترددين.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل الوحدات الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة تليق بأبناء المحافظة.