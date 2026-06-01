أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال (KG1) بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالمحافظة، اعتبارًا من غدٍ ولمدة شهر كامل، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم

محافظ بورسعيد يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الخدمات التعليمية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التقديم الإلكتروني يأتي في إطار التيسير على أولياء الأمور، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إجراءات التقديم، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأضاف المحافظ أن منظومة التقديم الإلكتروني تتيح لأولياء الأمور تسجيل رغبات أبنائهم بسهولة ويسر من خلال المنصة المخصصة لذلك، دون الحاجة إلى التوجه للمدارس، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي

ودعا محافظ بورسعيد أولياء الأمور إلى الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتقديم واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة بدقة، مؤكدًا أن جميع الطلبات سيتم فحصها وفقًا للمعايير والقواعد المنظمة المعلنة من قبل الجهات المختصة

تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي 2026-2027

