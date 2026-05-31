الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة
معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا
الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة “بانحسي” بعين شمس
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية
الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن
مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين
سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب
ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
بسبب ارتفاع العكارة.. إيقاف محطة شبرا زنجي بالمنوفية وتشغيل مصدر بديل
محافظ بورسعيد يتابع جهود المديريات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

إقبال تاريخي بـ "الشباب والرياضة" يتجاوز ٦٧ ألف متردد.. وجولات قوية لـ "الرعاية الصحية" و"الشئون الصحية" بالمستشفيات
واصلت الأجهزة التنفيذية والمديريات بمحافظة بورسعيد جهودها على مدار الساعة لخدمة الشارع البورسعيدي تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات الخدمية، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتأمين احتفالاتهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك،

وشهدت أيام العيد نشاطاً مكثفاً شمل القطاعات التالية:

 مديرية الشباب والرياضة - إقبال تاريخي وفرحة تعم الأندية ومراكز الشباب:


تحت رعاية  المحافظ ووزير الشباب والرياضة، حققت مبادرة "العيد أحلى مع مراكز الشباب" نجاحاً منقطع النظير، حيث سجلت مراكز الشباب والأندية حضوراً قياسياً بلغ ٦٧ ألفاً و٣٨٠ متردداً من الأسر والشباب والأطفال.

وامتدت الكرنفالات والاحتفالات الجماهيرية لتشمل كوكبة من الهيئات الشبابية والرياضية التي فتحت أبوابها لخدمة المواطنين، وفي مركز شباب الاستاد ومركز شباب السلام البحري، واللذان شهدا إقبالاً كبيراً وتألقاً في التنظيم وإسعاد الأطفال، إلى جانب المشاركة الواسعة والمميزة من باقي الأندية والمراكز ومنها: (مركز التنمية الشبابية، نادي الرباط الرياضي، مركز شباب القابوطي، نادي التجديف الرياضي، نادي الحاويات، نادي الجمارك، ونادي هواة الصيد ببورفؤاد)،

مما يعكس نجاح المديرية في تحويل هذه المنشآت إلى مراكز خدمة مجتمعية آمنة ومتكاملة للأسرة البورسعيدية.

 فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية - متابعة ميدانية ورضا المنتفعين:
 

واصل الدكتور  إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية، جولاته الميدانية المكثفة، حيث تفقد قسم الطوارئ بـ "مجمع الشفاء الطبي"، للاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات.

وحرص مدير الفرع على الاستماع لآراء المرضى والمترددين الذين أشادوا بحسن الاستقبال وسرعة تلقي الخدمة، مؤكداً استمرار المتابعة لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

مديرية الشئون الصحية - رقابة صارمة على المنشآت الطبية:
 

تحت إشراف الدكتورة  إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة، واصلت الفرق الإشرافية بالمديرية جولاتها الرقابية على مدار الساعة للتأكد من انتظام سير العمل.

شملت الجولات مرور إدارات (الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، المراجعة الداخلية، والأمراض المعدية) على عدد من المنشآت الحيوية منها مجمع المعامل، مستشفى الصدر والحميات، مراكز الإرشاد الوراثي، ومكاتب الصحة. كما كثفت إدارة العلاج الحر رقابتها على المستشفيات الخاصة (مستشفى الدليفراند) لمراجعة نوبتجيات الأطباء والتأكد من عمل مولدات الكهرباء والأكسجين.

 مديرية الزراعة - ضربات حاسمة للتعديات وحماية الرقعة الزراعية:
 

استمراراً لجهود التصدي للمخالفات ضمن الموجة (٢٩)، وبمتابعة من الدكتور  حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة؛ شنت إدارة حماية الأراضي حملة مكبرة بنطاق حي الجنوب.

أسفرت الحملة، التي تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، عن تنفيذ إزالة فورية لعدد (٤) حالات تعدٍ بالبناء بجمعية التينة وقرية الفتح، بمساحة إجمالية بلغت (٨٠٠ متر مربع)، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار المخالفات.

 مديرية الطب البيطري - ذبح مجاني وخدمات بيطرية على مدار ٢٤ ساعة:


بتوجيهات الدكتور  طارق فرنسيس، مدير عام المديرية، رفع مجزر بورسعيد الحكومي درجة الاستعداد القصوى للعمل على مدار الساعة طوال أيام العيد.

وقامت المديرية بفتح أبواب المجزر لاستقبال المواطنين وذبح الأضاحي (بالمجان)، مع إلغاء إجازات الأطباء البيطريين لضمان الإشراف الطبي الكامل وإجراء الكشف الظاهري قبل وبعد الذبح، حرصاً على صحة المواطنين وسلامة اللحوم، مع التخلص الآمن من المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

