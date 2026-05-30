جولة طبية لفريق رعاية صحية بورسعيد لمتابعة جاهزية المنشآت رابع أيام العيد | صور

واصل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد تنفيذ جولاته الرقابية الميدانية المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وبمتابعة مباشرة من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية خلال إجازة عيد الأضحى.

وشملت الجولات الرقابية مستشفى السلام بورسعيد، ومجمع الشفاء الطبي، ومستشفى الحياة بورفؤاد، ووحدة طب أسرة العرب، ووحدات طب أسرة المناخ أول ،والمناخ ثان والكويت، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال المنتفعين وتقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة على مدار الساعة.

بفرع رعاية بورسعيد خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك لضمان جاهزية المنشآت الصحية وانتظام تقديم الخدمات

وضمت فرق المرور ممثلين عن مختلف الإدارات الفنية والإدارية بالفرع، شملت الرعاية الأولية، والرعاية الثانوية والثالثية، والجودة، ومكافحة العدوى، والتمريض، والصيدلة، والأسنان ، والإمداد، ورضا المنتفعين، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، والإدارة الهندسية، والمتابعة، والشئون الإدارية، والفندقة، والأمن، ودورة الإيرادات.

وتضمنت الجولات المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والصيدليات والخدمات المعاونة، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على انتظام النوبتجيات والانضباط الإداري، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء والتشغيل ومدى الاستعداد للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

وأكدت الفرق الرقابية أهمية سرعة التعامل مع أية ملاحظات تشغيلية أو فنية يتم رصدها، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة خلال فترة العيد.

وتعكس هذه الجولات الرقابية حرص فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد على تعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ومتابعة انتظام سير العمل ميدانيًا، والتأكد من توافر كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة، بما يضمن تلبية احتياجات المنتفعين واستمرار تقديم الرعاية الصحية بكفاءة وجودة عالية طوال أيام عيد الأضحى .