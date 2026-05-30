مشاجرة بين 4 طلاب أمام جامعة بالعريش.. اعرف السبب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام مبنى إحدى الجامعات بشمال سيناء .

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان العريش بين (4طلاب جميعهم مقيمين بشمال سيناء) .. لقيام أحدهم بالبصق على آخر أثناء مرورهم بأحد الميادين بدائرة القسم قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم بالضرب بإستخدام (2 سلاح أبيض) دون حدوث إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإتخاذ الإجراءات القانونية.



