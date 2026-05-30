قبل ختام التعاملات.. تفاصيل اسعار العملات الأجنبية اليوم

شهد سعر العملات الأجنبية مساء اليوم السبت 30-5-2026؛ علي مستوى السوق الرسمية دون تغيير.

سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار 52.21 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 60.79 جنيه للشراء و 60.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 70.42 جنيه للشراء و 70.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي إلى 37.79 جنيه للشراء و 37.9 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي إلي 8.13 جنيه للشراء و 8.15 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.6 جنيه للشراء و 5.66 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.62 جنيه للشراء و 5.64 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 66.81 جنيه للشراء و 67.01 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.84 جنيه للشراء و 32.94 جنيه للبيع.

سعر اليوان

ووصل سعر اليوان الصيني إلي7.69 جنيه للشراء و 7.71 جنيه للبيع.