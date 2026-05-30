استقرار العملات الأجنبية.. والدولار يسجل 52.21 جنيهًا في ثالث أيام العيد



استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط هدوء واضح في حركة السوق الرسمية بالتزامن مع استمرار إجازة البنوك.



استقرار السوق



جاء استقرار العملات الأجنبية نتيجة توقف التعاملات المصرفية خلال عطلة العيد، ما انعكس على ثبات الأسعار دون تغييرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة.



الدولار الأمريكي



سجل الدولار الأمريكي 52.21 جنيهًا للشراء و52.35 جنيهًا للبيع، ليستمر عند نفس مستويات الاستقرار منذ بداية الإجازة.



اليورو الأوروبي



بلغ سعر اليورو 60.79 جنيهًا للشراء و60.96 جنيهًا للبيع، مع استمرار الهدوء في تداول العملة الأوروبية داخل السوق المحلية.



الجنيه الإسترليني



وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 70.42 جنيهًا للشراء و70.63 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره أمام الجنيه.



الدولار الكندي



سجل الدولار الكندي 37.79 جنيهًا للشراء و37.90 جنيهًا للبيع، مع تحركات محدودة داخل سوق الصرف.



العملات الاسكندنافية



بلغ سعر الكرون النرويجي 5.6 جنيه، والكرون الدنماركي 8.13 جنيه للشراء، والكرون السويدي 5.62 جنيه للشراء، وسط ثبات واضح في تداول هذه العملات.



الفرنك السويسري



سجل الفرنك السويسري 66.81 جنيهًا للشراء و67.015 جنيهًا للبيع، مع استقرار ملحوظ في الأسعار.



العملات الآسيوية



بلغ سعر 100 ين ياباني 32.84 جنيهًا للشراء و32.94 جنيهًا للبيع، فيما سجل اليوان الصيني 7.69 جنيه للشراء و7.71 جنيه للبيع، في نطاق تداول محدود.



الدولار الأسترالي



وصل الدولار الأسترالي إلى 37.41 جنيهًا للشراء و37.53 جنيهًا للبيع، مع استمرار الهدوء في سوق العملات الأجنبية.