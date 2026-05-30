قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عجائب وغرائب الدوري.. دجلة يتساوي مع الأهلي في النقطة 53
هيئة بحرية بريطانية: موانئ إيران تحت الحصار الأمريكي
الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين
تحذير أوكراني من هجوم روسي واسع النطاق يضرب كييف خلال ساعات
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
بتخفيضات تصل لـ 40%.. توفير السلع الغذائية بـ2567 فرعا ومنفذا على مستوى الجمهورية
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي
بدء تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية على تلاميذ الإبتدائي الضعاف.. 13 يونيو
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
الفيب والأطفال.. تحذيرات مهمة يكشفها رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ
بعد شكاوى المواطنين.. النواب يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العملات الأجنبية.. والدولار يسجل 52.21 جنيهًا في ثالث أيام العيد

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم


استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات  اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط هدوء واضح في حركة السوق الرسمية بالتزامن مع استمرار إجازة البنوك.
 

استقرار السوق
 

جاء استقرار العملات الأجنبية نتيجة توقف التعاملات المصرفية خلال عطلة العيد، ما انعكس على ثبات الأسعار دون تغييرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة.
 

الدولار الأمريكي
 

سجل الدولار الأمريكي 52.21 جنيهًا للشراء و52.35 جنيهًا للبيع، ليستمر عند نفس مستويات الاستقرار منذ بداية الإجازة.
 

اليورو الأوروبي
 

بلغ سعر اليورو 60.79 جنيهًا للشراء و60.96 جنيهًا للبيع، مع استمرار الهدوء في تداول العملة الأوروبية داخل السوق المحلية.
 

الجنيه الإسترليني
 

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 70.42 جنيهًا للشراء و70.63 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره أمام الجنيه.
 

الدولار الكندي
 

سجل الدولار الكندي 37.79 جنيهًا للشراء و37.90 جنيهًا للبيع، مع تحركات محدودة داخل سوق الصرف.
 

العملات الاسكندنافية
 

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.6 جنيه، والكرون الدنماركي 8.13 جنيه للشراء، والكرون السويدي 5.62 جنيه للشراء، وسط ثبات واضح في تداول هذه العملات.
 

الفرنك السويسري
 

سجل الفرنك السويسري 66.81 جنيهًا للشراء و67.015 جنيهًا للبيع، مع استقرار ملحوظ في الأسعار.
 

العملات الآسيوية
 

بلغ سعر 100 ين ياباني 32.84 جنيهًا للشراء و32.94 جنيهًا للبيع، فيما سجل اليوان الصيني 7.69 جنيه للشراء و7.71 جنيه للبيع، في نطاق تداول محدود.
 

الدولار الأسترالي
 

وصل الدولار الأسترالي إلى 37.41 جنيهًا للشراء و37.53 جنيهًا للبيع، مع استمرار الهدوء في سوق العملات الأجنبية.

اسعار العملات الأجنبية الين اليابان الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

سعر الذهب

7742 جنيها .. آخر تحديث لـ أكبر عيار ذهب في رابع أيام العيد

ترشيحاتنا

مباراة السنغال والمغرب

عقدة المغرب.. السنغال تفرض سيطرتها علي اسود الأطلس إفريقيا

منتخب مصر

شياكة وأناقة.. لقطات من جلسة تصوير منتخب مصر قبل السفر إلى أمريكا

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم يدخل التاريخ كأصغر لاعب عربي في كأس العالم

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد