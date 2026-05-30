استمرار أعمال تطوير منطقة “السيدة نفيسة” بضواحي بورسعيد خلال إجازة عيد الأضحى

تواصل الأجهزة التنفيذية فى محافظة بورسعيد جهودها المكثفة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمختلف مناطق المحافظة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري،

في هذا السياق، تابع فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة، التي تشمل المرحلة الأولى منها رفع كفاءة وتطوير عدد 72 عمارة سكنية بالمنطقة وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال

وتشمل الأعمال استكمال دهان ورفع كفاءة واجهات العمارات السكنية، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير النوازل، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي وتطوير الطرق الداخلية، وتحسين منظومة الإضاءة العامة والتوسع في المساحات الخضراء، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين وتحسين الشكل الجمالي للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدف من أعمال التطوير.

كما وجه بتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة وبما يحقق أعلى معدلات الإنجاز والجودة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءتها، تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بما يحقق نقلة حضارية ملموسة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.