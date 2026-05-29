الأمواج عالية.. غياب المصطافين عن شواطىء بورسعيد في ثالث أيام العيد

شهدت محافظة بورسعيد تراجعا فى أعداد المصطافين من رواد شاطئ المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى على مدار 3 أيام رغم استعدادات المحافظة بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

الامتحانات سبب تراجع المصطافين عن الشاطئ

وأرجع مؤجرى الشماسي و الكراسي السبب فى ذلك الأمر أن الامتحانات سبب رئيسي فى تراجع المواطنين فى الإقبال نظرا لأن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة ستبدأ عقب أجازة العيد مباشرة بالإضافة إلى استكمال امتحانات الكليات و انتظار انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

من جانبهم أبدى عدد من المصطافين الذين التقى بهم صدى البلد على الشاطئ سعادتهم البالغة باهتمام المحافظة بنظافة الشاطئ وانتشار فرق الإنقاذ و آليات الإنقاذ الحديثة بطول الشاطئ هذا العام

وأشاد المصطافون من خارج بورسعيد باستعدادات محافظة هذا العام للموسم الصيفي وما يشهد محيط الشاطئ من تطوير و إنشاء ساحات انتظار للسيارات و تطوير الكورنيش بشكل جمالي متميز

وناشد الجميع بضرورة نشر الوعي بين الشباب للحفاظ على المكتسبات التى تنفذها الدولة وعدم اتباع السلوكيات الخاطئة فى التجوال بالموتسكلات و الدرجات والدواب على الكورنيش و الشاطئ

الجدير بالذكر أن شاطئ بورسعيد مفتوحة مجانا لكافة المواطنين و تشهد أعمال تطوير لكورنيش الشاطئ على مرحلتين بجانب انتشار معدات إنقاذ و 45 منقذ بطول الشاطئ ومتابعة دورية من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد