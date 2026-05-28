محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر لمتابعة الخدمات الطبية خلال العيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى النصر التخصصي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والدكتورة نهي الدغيدي نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ، والدكتور محمد محسن مدير المستشفى.

محافظ بورسعيد يهنئ المرضى والأطباء والأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وخلال الزيارة، تابع محافظ بورسعيد انتظام العمل داخل أقسام المستشفى المختلفة واطمأن على تواجد الأطقم الطبية وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى مشيدا بمستوى الجاهزية والانضباط داخل المستشفى.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة للمرضى والأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا الشفاء العاجل للمرضى وموجه الشكر للأطقم الطبية على جهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات والمنشآت الطبية لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى النصر التخصصي مؤكد علي حرص المحافظة على المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية وتوفير الدعم اللازم للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء بورسعيد.