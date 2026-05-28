محافظ بورسعيد يصرف مكافأة للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى التضامن

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى التضامن بمجمع الشفاء الطبي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد،والدكتورة نهي الدغيدي نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ،و شيماء العزبي رئيس حي المناخ ،والدكتور محمد بخيت مدير المستشفى.

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى "التضامن بمجمع الشفاء الطبي" للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية خلال عيد الأضحى

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد انتظام العمل داخل أقسام المستشفى المختلفة، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، مشيدًا بمستوى الانضباط والكفاءة داخل المستشفى.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المرضى والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة حيث أشاد المرضى بجودة الرعاية الطبية وحسن التعامل من الأطقم الطبية وهيئات التمريض.

وخلال الزيارة، التقى المحافظ بمواطن صيني يتلقى العلاج داخل مستشفى التضامن بمجمع الشفاء الطبي والذي أعرب عن إشادته بمستوى الخدمة الطبية والرعاية المقدمة له داخل المستشفى موجها الشكر للأطقم الطبية على حسن الاستقبال والرعاية.

وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون صرف مبلغ 50 ألف جنيه مكافأة لأطقم الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالمستشفى تقديرا لجهودهم المتميزة وإخلاصهم في العمل وما لمسه من انضباط وإشادة المرضى بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات والمنشآت الطبية خلال فترة العيد لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين والتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

كما أشاد المحافظ بمنظومة العمل داخل مجمع الشفاء الطبي مؤكدا علي استمرار دعم المحافظة للقطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.