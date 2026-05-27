لا إجازات للمخالفين .. بورسعيد تُحبط تهريب 5 أطنان دقيق مدعم في أول أيام العيد | صور

تواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة بورسعيد عملها كخلية نحل لا تهدأ، حيث تم توجيه ضربة موجعة لمافيا التلاعب بالسلع الاستراتيجية والسوق السوداء، في إطار خطة المحافظة لحماية حقوق المواطنين في الوقت الذي يحتفل فيه الجميع بأول أيام عيد الأضحى المبارك

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، باستمرار إحكام الرقابة التموينية الصارمة على المخابز والأسواق دون توقف أو هدنة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، للتصدي بكل حسم لأي محاولات للتلاعب بالدعم أو المتاجرة بأقوات المواطنين

مديرية التموين والتجارة الداخلية - سقوط مافيا الدقيق المدعم



كانت الرقابة التموينية شنت حملة مكبرة ومفاجئة استهدفت المخابز البلدية، للتأكد من انتظام العمل وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضربة تموينية قاصمة لمنع الاستيلاء على مقدرات المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية الدعم

أسفرت جهود الحملة عن إحباط محاولة تهريب كبرى، حيث تم ضبط نحو 5 أطنان من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المخابز، تم تجميعها وتخزينها بغرض التصرف فيها وبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على أموال الدعم.

و تم التحفظ الفوري على كامل الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.







واكدت محافظة بورسعيد أن الدعم حق أصيل للمواطن، وأن أي محاولة للتلاعب به أو الاتجار فيه تمثل جريمة تموينية جسيمة تستوجب المحاسبة القانونية الرادعة دون أي تهاون، مشددة على أن الأجهزة الرقابية تقف بالمرصاد وتعمل على مدار الساعة لضمان أمن واستقرار الأسواق وحماية مقدرات الدولة.