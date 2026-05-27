بينهم صغيرة 5 سنوات بـ هدوم العيد.. مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في بورسعيد

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، بينهم طفلة صغيرة ترتدي ملابس العيد، إثر حادث تصادم سيارة وقع بمنطقة مشروع ناصر في محافظة بورسعيد، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى 30 يونيو تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبلت مشرحة المستشفى جثمان كل من جمعة سالم عويمر سالم، 65 عامًا، ومحمود سالم عويمر سالم، 53 عامًا، والطفلة أشرقت محمود سالم عويمر، 5 سنوات، عقب وقوع الحادث الذي خيمت بسببه حالة من الحزن بين الأهالي.



وشهد موقع الحادث تجمع عدد من المواطنين فور وقوع التصادم، فيما دفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتباشر جهات التحقيق في بورسعيد أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع التصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.