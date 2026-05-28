حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري في مشعر منى والصلاة عليه بالمسجد الحرام

شهدت الأراضي المقدسة وفاة حاج مصري داخل مشعر منى، خلال أداء مناسك الحج، في واقعة مؤثرة وصفها البعض بـ”حسن الخاتمة”.

وتوفي الحاج المصري، الذي يدعى إسماعيل، أثناء تواجده في مشعر منى، وسط أجواء روحانية يعيشها حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

ومن المقرر أن يتم تغسيل الفقيد في حي المعيصم، على أن تُقام صلاة الجنازة عليه داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة

وتواصل لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين برئاسة محمد السيد الشاذلى، متابعة أوضاع الزملاء الذين يؤدون فريضة الحج ضمن بعثة الحج المصرية، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والبعثة الرسمية، للاطمئنان على سير أداء المناسك وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام.

وقال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، إن الزملاء الحجاج يتواجدون حاليًا بمشعر منى لاستكمال مناسك الحج ورمي الجمرات، وسط أجواء إيمانية.

وأوضح محمد السيد الشاذلي أن اللجنة لم تتلقَّ أي شكاوى مؤثرة من الزملاء حتى الآن، باستثناء شكوى محدودة من عدد من الزميلات بشأن التكييفات داخل أحد المخيمات، مشيرًا إلى أنه تم التواصل الفوري مع مسؤولي بعثة الحج السياحي والشركة المنظمة للحج، وتم التعامل مع الأمر وحل المشكلة.

وأكد رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين أن جميع الزملاء بخير ويتمتعون بحالة جيدة، مشيدًا بجهود الجهات المنظمة والبعثة المصرية في تيسير أداء المناسك وتقديم الخدمات للحجاج.

وشدد الشاذلي على أن اللجنة مستمرة في المتابعة اللحظية مع الزملاء والجهات المختصة لتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج، والتأكد من توفير سبل الراحة والرعاية طوال فترة أداء المناسك.