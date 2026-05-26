رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يتفقد مخيمات الحجاج بعرفات

تفقد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية مخيمات الحجاج في الساعات الأولى من صباح يوم عرفة، للاطمئنان على توافر الخدمات في كافة المستويات التي تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال موسم الحج الحالي.

وحرص رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية على لقاء الحجاج والاطمئنان عليهم، ناقلا لهم تحيات وتقدير وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ودعواتها لهم أن يؤدوا المناسك بسهولة ويسر ويعودوا بسلامة الله إلى أرض الوطن، مؤكدا أن هناك متابعة دقيقة من قبل الوزيرة لحجاج الجمعيات الأهلية أولا بأول من أجل الاطمئنان على توافر كافة الخدمات.

وأبدى الحجاج رضاهم بمستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة وسائل الإعاشة من وجبات غذائية، مشروبات باردة، عصائر، ومثلجات.. مؤكدين أن البعثة تبذل قصارى الجهد من أجل العمل على إراحتهم في أداء المناسك.

كما التقى عبد الموجود عددا من المشرفين والمشرفات ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية، وطالبهم بالعمل على تلبية كافة احتياجات الحجاج، مؤكدا أن الهدف هو بذل قصارى الجهد من أجل إراحة الحجيج.