حملة تفتيش موسعة على حمامات السباحة بكفر الشيخ استعدادًا لإجازة العيد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حملة تفتيش موسعة على حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية، لمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة في إطار الحرص على توفير أعلى درجات الأمان والسلامة داخل حمامات السباحة بالمنشآت التابعة وفق الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وفق توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تأمين حمامات السباحة والمنشآت الرياضية خلال موسم الصيف، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على الأندية ومراكز الشباب التى بها حمامات سباحة بالإضافة إلى إقبال الشباب والأطفال عليها طوال أيام العيد.

وشدد على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة حفاظًا على سلامة المواطنين، والتأكد من توافر فرق الإنقاذ المؤهلة وأدوات الإسعافات الأولية داخل المنشآت المختلفة.

وانطلقت اليوم لجان المتابعة بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة واللجنة تضم كل من : الدكتور حسام أبو سالم معاون مدير المديرية للرياضة رئيساً للجنة، الدكتور محمد محروس العضو الفني للجنة، عادل خليف عضو الإنشاءات، أحمد الحايس عضو المكتب الفنى لمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة فى "مركز شباب قلين، مركز التنمية الشبابية بفوة، مركز شباب محلة دياى، نادى بيلا الرياضى".

وتستمر اللجان فى أداء عملها على مدار أيام العيد لتشمل متابعة حمامات السباحة بباقى الهيئات الشبابية والرياضية.