لتدعيم فريق السيدات.. الزمالك يعلن التعاقد مع غرام أسامة لاعبة مودرن سبورت

أعلن نادي الزمالك تعاقده رسميًا مع غرام أسامة، لاعبة مودرن سبورت السابقة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم سيدات، بعقد يمتد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقدها مع ناديها السابق.

وشهدت جلسة التوقيع حضور نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في ظل خطة الإدارة لدعم فريق الكرة النسائية بعناصر مميزة قادرة على المنافسة في الموسم الجديد.

وتُجيد غرام أسامة اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، إلى جانب مركز صانع الألعاب، وتُعد من أبرز اللاعبات في الكرة النسائية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدمت مستويات قوية مع فريقها السابق.

وبدأت اللاعبة مشوارها مع فريق مسار، قبل انتقالها إلى مودرن سبورت، الذي لعبت ضمن صفوفه لمدة ثلاثة مواسم متتالية، ونجحت خلالها في تسجيل 17 هدفًا في موسمها الأول، و12 هدفًا في الموسم الثاني، ثم 11 هدفًا في الموسم الثالث.

وشهدت الفترة الأخيرة اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدمات اللاعبة، إلا أن الزمالك كان الخيار الأول بالنسبة لها، لتنضم رسميًا إلى صفوف الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.