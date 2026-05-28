طاقم تحكيم نسائي لمباراة منتخب مصر وتنزانيا في أمم أفريقيا للناشئين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي لمباراة منتخب مصر تحت 17 عاما ضد تنزانيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

وتدير الحكمة الناميبية انتسينو توانيانيوكوا ويساعدها كل من الزامبية نانسي كاستيو وساكينا حميدو والكاميروني ويلي ستيفان حكما رابعا.

تنطلق المباراة المرتقبة بين منتخب مصر للناشئين ونظيره التنزاني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تقام المواجهة وسط متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق الكرة الإفريقية، خاصة في ظل تطور مستوى المنتخبات المشاركة في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الخامسة، كما سيتم بث اللقاء من خلال القناة الرسمية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع يوتيوب، إلى جانب منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يتيح للجماهير فرصة متابعة المباراة عبر أكثر من وسيلة.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة نتائجه الإيجابية والتأهل إلى المباراة النهائية، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التتويج بالبطولة، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون طوال مشوارهم في المنافسات الحالية.