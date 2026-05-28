الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تواصل العمل على مدار الساعة أيام العيد لضمان استدامة الخدمات

شهدت كافة أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، خلال ثاني أيام العيد، استمراراً للانتشار الميداني الموسع للأجهزة التنفيذية، والذي شمل صيانة وتجميل المسطحات الخضراء، تجهيز الشواطئ، إزالة الإشغالات والتعديات بحزم، وتطهير الأسواق، إلى جانب الرقابة الصارمة على مخلفات الذبح.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف التواجد الميداني خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان توفير بيئة حضارية وآمنة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المحافظة لضمان قضاء عطلة سعيدة

مدينة بورفؤاد - تجميل المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة:



تابعت سمر الموافي، رئيسة المدينة، خطة عمل إدارة الحدائق بمحيط شارع التأميم، والتي شملت صيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى، وتنسيق الأشجار وأحواض الزهور. ووجهت رئيسة المدينة بدفع فرق إضافية لرفع أية مخلفات زراعية فوراً، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة كمتنفس دائم للمواطنين خلال العيد.

حي الشرق - كنس آلي وتفريغ مستمر للحاويات على مدار الساعة:



قاد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس الحي، جهود رفع كفاءة النظافة منذ الصباح الباكر، حيث تم الدفع بالمكنسة الآلية بالجزيرة الوسطى بشارع 23 يوليو لرفع الأتربة الدقيقة. كما تواصلت الحملات المسائية لتفريغ حاويات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، لضمان عدم تراكم المخلفات وتحقيق السيولة المرورية في أوقات الذروة.

حي العرب - تجهيز الشاطئ واستجابة سريعة لشكاوى الصرف الصحي:



بإشراف المهندسة شيماء جودة، رئيسة الحي، باشرت إدارة شؤون البيئة أعمال نظافة الشاطئ بالكامل وتسوية الرمال لاستقبال المصطافين. وشملت الجهود تنفيذ أعمال كنس آلي ويدوي بشوارع (أوجينا، الثلاثيني، و23)، وتجميل حدائق (الفيروز، الياسمين، والأسرة)، إلى جانب التعامل الفوري مع أعمال صرف صحي بمنطقة السلام تمليك وخلف حديقة سعد زغلول.

حي المناخ - فرض الانضباط والرقابة الصارمة على مخلفات الذبح:



كثفت المحاسبة شيماء العزبي، رئيسة الحي، الحملات الميدانية بشارع عبد السلام عارف لإزالة الإشغالات والتعديات. كما أجرت جولة تفقدية لمتابعة التزام محلات الجزارة برفع مخلفات الذبح أولاً بأول، مشددة على تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال أي مخالفات بيئية تهدد الصحة العامة أو المظهر الحضاري.

حي الزهور - تعقيم الأسواق واستمرار رفع كفاءة منظومة النظافة:



تابع أحمد زغلف، رئيس الحي، تنفيذ حملة موسعة لرش وتطهير سوق "علي بن أبي طالب" بواسطة فرق مكافحة القوارض والحشرات كإجراء وقائي. وتزامنت الحملة مع جهود مكثفة لشركة "نهضة مصر" لرفع القمامة والمخلفات بمختلف الشوارع المحيطة بالعمارات السكنية وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

حي الضواحي - الضرب بيد من حديد لإزالة التعديات والأسواق العشوائية:



قاد فوزي الوالي، رئيس الحي، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمناطق (العبور، السلام، وبنك الإسكان) بعد توجيه إنذارات مسبقة للمخالفين لم يتم الاستجابة لها.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عربات يد، بترينات، وتند خشبية من نهر الطريق، مع التأكيد على فرض غرامات رادعة للحفاظ على حق المواطن في رصيف آمن وممهد.

حي غرب - رفع كفاءة المقابر ومناشدات للمواطنين لتجنب حرائق الصيف:



تابع الأستاذ باسم عمر، رئيس الحي، جهود عمال "نهضة مصر" في تجريف الرمال ورفع القمامة والحشائش بمقابر بورسعيد. وناشد رئيس الحي المواطنين بعدم إلقاء الزجاجات الفارغة أو المخلفات أعلى المقابر تجنباً لاشتعال الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة، داعياً للتواصل مع الخط الساخن (17696) للإبلاغ الفوري عن أي شكاوى تخص النظافة.





واكدت محافظة بورسعيد استمرار عمل الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات على مدار الساعة طوال أيام العيد، لضمان استدامة الخدمات، والتصدي لأي مخالفات في المهد، وتوفير أجواء مبهجة وآمنة تليق بأبناء بورسعيد وزوارها.