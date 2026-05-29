تموين بورسعيد: ضبط التلاعب في 62 شيكارة دقيق مدعم بأحد مخابز

شنت الرقابة التموينية بالاشتراك بمديرية التموين والتجار الداخلية فى بورسعيد مع إدارة تموين غرب بورسعيد حملة مكبرة على المخابز البلدية بنطاق حي المناخ، بقيادة أحمد العربي مدير الرقابة المركزية و محمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية وهاني شاكر مدير إدارة تموين غرب بورسعيد

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، باستمرار إحكام الرقابة التموينية الصارمة على المخابز والأسواق خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، للتصدي بكل حسم لأي محاولات للتلاعب بالدعم أو المتاجرة بأقوات المواطنين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

لا تهاون في قوت المواطنين.. حملات رقابية مكثفة خلال أيام العيد لردع مافيا السوق السوداء وحماية المال العام

أسفرت جهود الحملة عن كشف مخالفة تموينية جسيمة داخل أحد المخابز البلدية بنطاق حي المناخ، حيث تم إثبات عجز وتصرف فعلي في 62 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

يُعد هذا التلاعب استيلاءً صريحاً على الدعم المخصص للمواطنين من قبل الدولة، ومحاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر البيع في السوق السوداء على حساب المال العام.

و تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والصارمة حيال الواقعة، والتحفظ على ما تم ضبطه، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة.





واكدت محافظة بورسعيد ومديرية التموين أن الحملات التفتيشية مستمرة طوال أيام العيد دون توقف أو هدنة، مشددة على أنه لا تهاون مطلقاً مع أي محاولات للتلاعب بمنظومة الدعم أو المساس بحقوق المواطنين التموينية، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال قوت الشعب.