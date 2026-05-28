فعاليات اليوم الثاني لعيد الأضحى في بورسعيد.. 50 ألف جنيه مكافأة لأطقم التمريض

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، جولاته الميدانية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، والتأكد من انتظام العمل بكافة القطاعات الخدمية والحيوية.

المحافظ يتابع مستوى الخدمات بشاطئ بورسعيد والكورنيش ويوجه بتكثيف أعمال النظافة

واستهل المحافظ جولاته بتفقد شاطئ بورسعيد والكورنيش، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورواد الشاطئ، حيث وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، إلى جانب توجيه مديرية الطب البيطري بتنفيذ حملة مكثفة لرفع الكلاب الضالة من محيط الشاطئ والكورنيش حفاظًا على سلامة المواطنين، كما وجه بالإسراع في أعمال تطوير “حديقة الشاطئ” ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السياحية والترفيهية.

كما شملت الجولات الميدانية تفقد المنطقة السابعة بحي المناخ، حيث تابع المحافظ مستوى النظافة العامة بالمنطقة، ولاحظ وجود تراكمات من المخلفات والرتش بنوازل العمارات، وعلى الفور استدعى شركة النظافة ووجه بالرفع الفوري للمخلفات، مع توقيع غرامة على الشركة لعدم الالتزام بالمستوى المطلوب، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة والحفاظ على الشكل الحضاري وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين، إلى جانب الاهتمام بأعمال صيانة وري المسطحات الخضراء.

وفي القطاع الصحي، أجرى محافظ بورسعيد جولات تفقدية بمستشفى النصر التخصصي ومستشفى التضامن بمجمع الشفاء الطبي، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث اطمأن على تواجد الأطقم الطبية وانتظام تقديم الرعاية الصحية للمرضى، مشيدًا بمستوى الانضباط والكفاءة داخل المستشفيات.

وحرص المحافظ خلال جولاته بالمستشفيات على تقديم التهنئة للمرضى والأطباء وهيئات التمريض والعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما التقى بعدد من المرضى واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والتي لاقت إشادة واسعة من المواطنين.

وخلال تفقده مستشفى التضامن بمجمع الشفاء الطبي، قرر المحافظ صرف مبلغ 50 ألف جنيه مكافأة لأطقم التمريض تقديرًا لجهودهم المتميزة، إلى جانب توزيع كوبونات مواد غذائية للعاملين بالمستشفى، كما التقى بمواطن صيني يتلقى العلاج داخل المستشفى، والذي أعرب عن إشادته بمستوى الخدمة الطبية والرعاية المقدمة له.

وفي سياق متصل، تابع محافظ بورسعيد اللمسات النهائية لأعمال إنشاء كوبري “النصر العائم” الجديد، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الأسبوع المقبل، حيث تفقد أعمال الرصف والتطوير والمسطحات الخضراء والكشافات بالطاقة الشمسية بمحيط الكوبري، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة قوية لمنظومة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة، ويسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التنقل بين بورسعيد وبورفؤاد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تواصل المتابعة الميدانية المستمرة بكافة القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات وتحقيق الراحة والأمان للمواطنين والزائرين، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة.

