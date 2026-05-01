احتفالًا بعيد الأضحى .. موفدو الأوقاف بموزمبيق يشاركون في مأدبة غداء بسفارة مصر

شارك أئمة وزارة الأوقاف المصرية الموفدون إلى جمهورية موزمبيق في مأدبة الغداء التي أقامها السفير محمد فرغل - سفير جمهورية مصر العربية بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، بمقر إقامته؛ احتفالًا باليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور رموز الجالية المصرية المقيمة بموزمبيق.

وضم وفد وزارة الأوقاف كلًّا من: الشيخ محمد محمد كساب، والشيخ فودة السيد فودة، والشيخ أحمد رأفت الطويل، والشيخ حسن عبد المعبود، وذلك في إطار الدور الخارجي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الفكر المستنير وبيان سماحة الإسلام.

وشهدت الاحتفالية مشاركة عدد من الشخصيات الدينية والوطنية، من بينهم أئمة الأزهر الشريف الموفدون إلى موزمبيق، والأب قزمان الأنبا بيشوي - ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب نائب سفير دولة الفاتيكان في مابوتو الأب أغابيوس، في أجواء سادتها المحبة والتآخي، وعكست صورة مشرقة للنسيج الوطني المصري ووحدة أبنائه.

وأكد السفير محمد فرغل، خلال كلمته بالحفل، حرص الدولة المصرية على رعاية أبنائها بالخارج وتعزيز التواصل المباشر معهم، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية بمابوتو تفتح أبوابها دائمًا لأبناء الجالية، وتحرص على استثمار المناسبات الدينية والوطنية في توطيد أواصر التواصل وتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبهم، أعرب الحضور من أبناء الجالية والقيادات الدينية عن تقديرهم للدور الذي تقوم به السفارة المصرية في رعاية مصالح المصريين بموزمبيق، مثمنين جهود بعثة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز قيم التسامح والتعاون الأخوي مع المجتمع الموزمبيقي.