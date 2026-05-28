خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج الحج والعمرة

تكفّل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بنفقات الهدي على نفقته الخاصة لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

تنفذ البرنامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام 1447هـ، البالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول.



وتأتي هذه اللفتة امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على توفير كل ما يعينهم على أداء مناسكهم.

ويجسد هذا نهج المملكة الراسخ في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحجاج والمعتمرين.



أوضح ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكدًا أن تكفّل خادم الحرمين الشريفين بنفقات الهدي على نفقته الخاصة لضيوف البرنامج يأتي امتدادًا لعطائه السخي واهتمامه الدائم بأحوال المسلمين المستضافين في البرنامج من مختلف دول العالم.



وقال :" إن هذه اللفتة الكريمة هي امتداد لما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حرص وعناية بضيوف البرنامج، وتسخير جميع الإمكانات والخدمات لتمكينهم من أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية تسودها الراحة والطمأنينة".