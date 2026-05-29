إبراهيم حسن: نسعى لإسعاد الجماهير في كأس العالم

وجه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، رسالة شكر إلى الجماهير المصرية بعد النجاحات الأخيرة التي حققها المنتخب، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري كان له دور كبير في تحقيق الإنجازات، وعلى رأسها التتويج بأول نسخة من بطولة كأس العاصمة بشكلها الجديد.

وأوضح إبراهيم حسن أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل بكل قوة من أجل إسعاد الشعب المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التركيز والطموح، خاصة مع اقتراب منافسات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن إن المنتخب نجح في ترك بصمة واضحة لدى الجماهير خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الطموحات لا تتوقف عند حدود البطولات المحلية أو القارية، بل تمتد لتحقيق ظهور قوي ومميز في المونديال المقبل، من أجل إعادة المنتخب المصري إلى المكانة التي يستحقها على الساحة العالمية.

لا مجاملات داخل المنتخب

وفي سياق آخر، شدد إبراهيم حسن على أن اختيارات المنتخب تتم بمنتهى العدالة والشفافية، نافيًا تمامًا وجود أي مجاملات أو ظلم لأي لاعب على حساب مصلحة منتخب مصر.

وأكد أن الجهاز الفني لا ينظر سوى إلى مصلحة المنتخب وقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة، موضحًا أن جميع القرارات يتم اتخاذها وفقًا لرؤية فنية بحتة بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية.

كما أشار إلى أنه كان يتمنى تواجد إسلام عيسى ضمن قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم، إلا أن الظروف الفنية في النهاية هي التي تحسم الاختيارات.

رد حاسم بشأن مصطفى محمد

وتحدث إبراهيم حسن عن الجدل المثار حول استبعاد مصطفى محمد من قائمة المنتخب، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأي خلافات شخصية أو ضغينة تجاه اللاعب.

وأوضح أن استبعاد أي لاعب يكون لأسباب فنية فقط، وأن الانضمام للمنتخب في النهاية يبقى مرتبطًا بالنصيب ومدى احتياج الجهاز الفني لعناصر معينة خلال المرحلة الحالية.

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين، وأن الهدف الأساسي دائمًا هو تحقيق أفضل النتائج وإسعاد الجماهير

