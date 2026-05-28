سلام يطالب بالانسحاب الإسرائيلي وبسط سيادة لبنان على كل أراضيه

عبر نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني في تغريدة على منصة اكس عن غضبه من ممارسات الاحتلال.

قال سلام:‏لا شيء يمكن ان يبرر الإعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمها التاريخية.

واضاف : لا شيء يبرر التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية.



تابع: ان هذا يجعلنا اكثر تمسكاً بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من بلادنا، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة.



أردف:ونحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك. فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف.







