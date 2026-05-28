الزراعة: توفير 8.2 مليون شكارة أسمدة مدعمة للموسم الصيفي خلال العيد

منار عبد العظيم

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين بمختلف المحافظات، بالتزامن مع انطلاق الموسم الصيفي وزيادة الاحتياجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية.

 وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، توفير ملايين الشكاير من الأسمدة المدعمة عبر منظومة كارت الفلاح، مع استمرار تقديم الخدمات الزراعية حتى خلال إجازة عيد الأضحى، لضمان انتظام عمليات الزراعة والري والتسميد دون توقف.

توفير 8.2 مليون شكارة أسمدة للمزارعين

قال الدكتور محمد شطا خلال مداخلة هاتفية مع إكسترا نيوز، إن وزارة الزراعة وفرت نحو 8.2 مليون شكارة من أسمدة اليوريا والنترات لصرفها للمزارعين ضمن منظومة الدعم الزراعي، وذلك من خلال كارت الفلاح ومنظومة الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن هذه الكميات تستهدف تغطية احتياجات الموسم الصيفي الحالي، في إطار خطة الدولة لدعم الفلاح المصري وضمان توفير مستلزمات الإنتاج بشكل منتظم، خاصة مع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عمليات صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، لمنع أي عجز أو تكدس وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

استمرار الخدمات الزراعية خلال عيد الأضحى

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات الحيوية التي لا تتوقف على مدار العام، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي واحتياجات المواطنين اليومية.

وأضاف أن المزارعين يحتاجون بصورة مستمرة إلى متابعة عمليات الري والتسميد والخدمة الزراعية، وهو ما دفع الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى لضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.

وأوضح أن الوزارة قامت بتشكيل 28 غرفة عمليات رئيسية داخل المديريات الزراعية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى 314 إدارة زراعية وما يقرب من 6 آلاف جمعية تعاونية، لمتابعة سير العمل والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تواجه المزارعين.

اهتمام كبير بالمحاصيل الاستراتيجية

وأشار الدكتور محمد شطا إلى أن الموسم الصيفي الحالي يشهد زراعة مئات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وعلى رأسها الأرز والذرة.

وأوضح أن الدولة خصصت نحو 300 ألف فدان لزراعة الأرز هذا الموسم، إلى جانب مساحات واسعة من الذرة والمحاصيل الأخرى التي تمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأكد أن توفير الأسمدة المدعمة بصورة منتظمة يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الإنتاجية الزراعية وتحقيق أفضل معدلات نمو للمحاصيل.

منظومة كارت الفلاح تدعم وصول الدعم لمستحقيه

ولفت إلى أن منظومة كارت الفلاح ساهمت بشكل كبير في تنظيم عمليات صرف الأسمدة ومنع التلاعب، حيث تتيح حصر الأراضي الزراعية والمستفيدين بصورة دقيقة.

وأضاف أن الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني ساعد في تسهيل الإجراءات أمام المزارعين وتحقيق قدر أكبر من الشفافية داخل منظومة توزيع الدعم الزراعي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة للفلاحين، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات الزراعية.

الزراعة ركيزة أساسية للأمن الغذائي

وشدد الدكتور محمد شطا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأكد أن استمرار توفير الأسمدة والخدمات الزراعية بشكل منتظم يساهم في دعم الفلاح المصري وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويوفر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

