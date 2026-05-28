قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك أهداف داخل إيران.. مخاوف إسرائيلية من اتفاق التهدئة بين واشنطن وطهران
لخدمة مشجعي الفراعنة.. مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى الـ 2 صباحا
هل يجوز شراء الأضحية إلكترونيا؟ تعرف على الحكم الشرعي
محافظ القليوبية: لا إصابات خطيرة بحريق العبور وجار أعمال التبريد
لن يشارك.. وصول محمد صلاح ملعب مباراة مصر وروسيا الودية لمؤازرة الفراعنة الكبار
وداعا لطوابير المحطات.. السكة الحديد تعلن 5 طرق لحجز التذاكر من منزلك وبطرق مرنة
الذهب المنسي.. موبايلك القديم جواه ثروة ضخمة وأنت مش واخد بالك
أزمة تهدد الملايين.. لماذا تفقد المضادات الحيوية فاعليتها؟
حكام مباريات الجمعة في ختام بطولة الدوري
السيطرة على حريق شب في مول تجاري بالعبور
أحمد أبو زهرة: والدي دفع ثمن كلمة الحق و«لن أعيش في جلباب أبي» ليس أفضل أعماله
الحسابات المزيفة في مرمى القانون.. عقوبات تصل للسجن بسبب جرائم الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البناء على الأراضي الزراعية تحت الحصار.. الحبس والغرامة في انتظار المخالفين

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية
حسن رضوان

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية  وذلك بعد توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برصد التعديات على الأراضى الزراعية خلال عيد الأضحى فيما يلي:
 

عقوبات التعدي علي الأراضي الزراعية

أقر قانون الزراعة عقوبات رادعة بحق كل من يتعدى على الأراضي الزراعية أو يحاول تغيير طبيعتها، في إطار توجه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكلها، بالتوازي مع خطط التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي.

ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (152) بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، مع مضاعفة العقوبة بتعدد المخالفات، وإلزام المخالف بإزالة أسباب التعدي على نفقته الخاصة، دون جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جميع الأحوال.

كما منح القانون وزير الزراعة الحق في إصدار قرار إداري بوقف أسباب المخالفة قبل صدور الحكم القضائي، على نفقة المخالف، في إطار إجراءات سريعة لردع التعديات.

وفي سياق متصل، أشار القانون إلى وقف بعض الدعاوى والإجراءات الخاصة بالمباني المقامة على الأراضي الزراعية في القرى قبل اعتماد الحيز العمراني، حال ثبوت دخولها ضمن النطاق العمراني المعتمد وفقًا للقانون.

وحظرت المادة (52) من القانون إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية أو تقسيمها بغرض البناء، مؤكدة أن هذا الحظر يشمل أيضًا الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، باعتبارها جزءًا من الثروة الزراعية الواجب حمايتها.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الأراضي الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

جانب من المضبوطات

مصرع 4 عناصر جنائية وضبط 1.2 طن مخدرات بـ 150 مليون جنيه

شعارر الزمالك والإسماعيلي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

أرشيفية

الأمم المتحدة تدرج إسرائيل ضمن القائمة السوداء المرتبطة بالعنف الجنسي في فلسطين

سعر الذهب

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

ترشيحاتنا

الأراضي الزراعية

البناء على الأراضي الزراعية تحت الحصار.. الحبس والغرامة في انتظار المخالفين

الأراضي الزراعية

غرامات تصل لـ5 ملايين جنيه.. كيف يواجه القانون البناء المخالف على الأراضي الزراعية؟

اختراق الحسابات

بعد تحذير الزراعة.. عقوبات مشددة تنتظر أصحاب الحسابات المزيفة

بالصور

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى
اكلات عيد الأضحى

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى
العكاوى
العكاوى

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد