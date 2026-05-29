عقب صلاة الجمعة.. محافظ بورسعيد يلتقي عددا من المواطنين ويستمع لمطالبهم

أدى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، شعائر صلاة الجمعة بمسجد "الشاطئ" بنطاق حي العرب ، تزامناً مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط جموع غفيرة من المصلين وأبناء المحافظة، ورافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ.

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "الشاطئ" في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، حرص المحافظ على التواجد بساحة المسجد للالتقاء بعدد من المواطنين والحديث معهم وجهاً لوجه، حيث تبادل معهم التهنئة بمناسبة العيد، واستمع عن قرب إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم في مختلف القطاعات.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، خلال حديثه مع الأهالي، أن التواجد الميداني والتواصل المستمر والمباشر مع المواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشيراً إلى أن أبواب المحافظة مفتوحة دائماً للاستماع إلى نبض الشارع البورسعيدي والعمل على تلبية احتياجاته.