محافظ بورسعيد: حملات أمنية ومرورية مكثفة لفرض الانضباط بمحيط الكورنيش والشواطئ

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، توجيهات مشددة بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية والتنفيذية المشتركة، لفرض الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة للمواطنين وزوار المحافظة للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى والقضاء على أي ظواهر سلبية تعكر صفو المحتفلين.

وتنفيذاً للتوجيهات، شنت مديرية أمن بورسعيد حملات مرورية وأمنية مستمرة ومكثفة بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة والمتهالكة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والمصادرة الفورية لها، لفرض الانضباط بالشارع البورسعيدي ومنع أي تجاوزات أو سرعات جنونية تهدد سلامة المارة.

حملات مستمرة

وتضمنت توجيهات المحافظ، تعليمات صارمة بمنع دخول وسير الخيول والدراجات الهوائية (العجل) نهائياً على الممشى السياحي للكورنيش ومداخل الشواطئ، حفاظاً على أرواح المواطنين ومنعاً للعشوائية والازدحام في أماكن التنزه.

وشدد المحافظ على التزام كافة الكافيتريات والمنشآت السياحية المتواجدة على الكورنيش والشاطئ بضوابط التشغيل، ومنع تشغيل مكبرات الصوت العالية التي تسبب إزعاجاً وتلوثاً سمعياً للمواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي منشأة تخالف هذه التعليمات، لضمان توفير بيئة هادئة ومريحة للأسر والعائلات.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات الحازمة تأتي بهدف القضاء على أي سلوكيات عشوائية قد تسبب إزعاجاً للمواطنين أو تعرض حياتهم للخطر، مع استمرار التنسيق الكامل والربط الميداني بين مديرية الأمن وإدارة المرور ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لضمان استمرار انتشار الكمائن الثابتة والمتحركة على مدار الساعة طوال أيام العيد، وتوفير مظلة أمنية متكاملة تليق بالشكل الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعيد