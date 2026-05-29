إنذار للمخالفين | نائب محافظ بورسعيد يتفقد الكورنيش لمتابعة منظومة النظافة ..صور

قام الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم، بجولة ميدانية موسعة شملت عددًا من أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروعات التنموية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، باستمرار المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى.

نائب المحافظ يتفقد شاطئ بورفؤاد للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين في ثالث أيام العيد

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد ممشى الكورنيش والشاطئ، يرافقه المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والمحاسبة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، و ايضا العقيد محمد سليمان وكيل شرطه المرافق ومسئولو شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية.

تابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات، موجهًا الشركة بتكثيف جهودها لرفع المخلفات من على الشاطئ أولاً بأول.

كما وجه تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب الكافيتريات بضرورة الالتزام التام بنظافة المحيط الخاص بهم وتوفير صناديق قمامة، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمتنزهات.

عقب ذلك، توجه الدكتور عمرو عثمان إلى مدينة بورفؤاد، يرافقه الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة شيماء برمة، مدير مديرية الطرق، لتفقد أعمال تنسيق الموقع العام (اللاند سكيب) ومداخل ومخارج كوبري النصر العائم الجديد (كوبري ٢) من اتجاه بورفؤاد. وتأتي هذه الجولة لمتابعة اللمسات النهائية ومعدلات التنفيذ استعدادًا لافتتاح الكوبري رسميًا الأسبوع القادم، والذي سيسهم بدوره في إحداث انفراجة وسيولة مرورية كبيرة في حركة العبور.

وفي ختام جولته، تفقد شاطئ مدينة بورفؤاد، يرافقه رئيس المدينة ، وذلك لمتابعة حالة الشاطئ والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين ورواد المدينة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للاستمتاع بأجواء العيد في بيئة آمنة ونظيفة.