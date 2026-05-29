مهرجان فوم في أجواء احتفالية بالغردقة ثالث أيام عيد الأضحى

نظمت فنادق الغردقة احتفالا مبهجا ثالث ايام عيد الأضحى بمهرجان فوم علي الشواطئ بمشاركة عدد كبير من نزلاء فنادق الغردقة من المصريين و الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في أجواء احتفالية مبهجة وسط تبادل التهاني بالعيد.

وأشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر بأن مهرجان الفوم احتفالا بثالث ايام عيد الاضحى المبارك بمشاركة عدد كبير من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة والمصريين من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية علي الشواطئ.

مشيرا إرتفاع نسب الاشغالات بالفنادق و المنتجعات السياحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ووصلت إلى 90% من المصريين و النزلاء الأجانب في أجواء من الرواج السياحي نتيجة الاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر.

وكشف خالد الصغير الخبير السياحي بالغردقة بأن مهرجان الفوم ضمن مهرجانات الشواطئ التي تنظمها فنادق الغردقة بغرض تنشيط السياحة خلال إجازة العيد فى الأجواء الاحتفالية المبهجة بمشاركة فرق الانميشن والاستعانة فرق فنية عالمية مثل الشو البرازيلي و موسيقي المارش في أجواء مبهجة وسط إجراءات تنظيمية عالية المستوي.