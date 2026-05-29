ميناء دمياط يواصل انتظام حركة التشغيل بكفاءة ثالث أيام عيد الأضحى | صور



واصل ميناء دمياط انتظام حركة التشغيل بكفاءة خلال ثالث أيام عيد الأضحى ، حيث استمرت حركة السفن وتداول البضائع وتنفيذ مختلف الأنشطة التشغيلية والخدمية بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة، دون تأثر بفترة العطلات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات البحرية واللوجستية وتحقيق الانسيابية في مختلف العمليات التشغيلية.

وشهدت الأرصفة والمحطات والساحات انتظامًا واستقرارًا في معدلات الأداء، مع استمرار أعمال الشحن والتفريغ والتخزين وفق البرامج التشغيلية والخطط المعتمدة، بما يعكس جاهزية المنظومة التشغيلية بالميناء وقدرتها على الحفاظ على كفاءة الأداء واستدامة حركة التداول.

وأكدت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل بكامل الجاهزية التشغيلية من خلال منظومة متكاملة تعتمد على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم بين الجهات العاملة بالميناء، بما يضمن الحفاظ على استقرار التشغيل واستمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

كما أوضحت الهيئة أن انتظام العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك يأتي اتساقًا مع توجيهات وزارة النقل بشأن الحفاظ على استقرار منظومة التشغيل بالموانئ المصرية، واستمرار تقديم الخدمات البحرية واللوجستية دون توقف، بما يعكس كفاءة البنية التشغيلية وجاهزية المعدات والأطقم الفنية للتعامل مع مختلف المتغيرات التشغيلية.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على الحفاظ على انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مستقرة وفعالة، بما يدعم انتظام حركة التجارة والتداول بالميناء.