صحة دمياط: ندوات بمكتبة مصر العامة لدعم الصحة النفسية وتنمية المهارات للمواطنين

نظّمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط، تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان، مدير الإدارة، وبالتعاون مع مركز التنمية البشرية بمحافظة دمياط، تدريبًا متخصصًا بمكتبة مصر العامة على مدار يومين، استهدف مختلف الفئات من المديريات التنفيذية، بهدف دعم الصحة النفسية، وتنمية المهارات الإنسانية، وبناء بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وتناول التدريب عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها، الصحة النفسية في بيئة العمل، والضغوط النفسية في العمل وآليات إدارتها، والاحتراق الوظيفي وأثره على الأداء، والذكاء العاطفي في بيئة العمل، ومعايير بيئة العمل النفسية الآمنة، وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل، ومهارات الدعم النفسي الذاتي، وتعزيز المرونة النفسية.

تم تنفيذ التدريب من خلال الدكتورة إيمان الشافعي، مسؤول التثقيف الصحي ومقدم المشورة الأسرية بمركز مبارك، وذلك في إطار اهتمام مديرية الشؤون الصحية بدمياط برفع كفاءة العاملين، ودعم صحتهم النفسية، وبناء كوادر أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع ضغوط بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030، وحرصًا على تعزيز التعاون المشترك بين محافظة دمياط ومديرية الشؤون الصحية بدمياط، وتحت رعاية الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط.

