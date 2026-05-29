ميناء دمياط يتداول 12 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 7 سفن، بينما غادرته 5 سفن، كما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة الميناء تحت الشحن والتفريغ 21 سفينة.

وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامةبلغت 22 ألفا و140 طنا تشمل: 3500 طن مولاس و18640 طن ملح.

وأوضح البيان أن حركة حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و900 طن تشمل: 16400 طن قمح و7500 طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1872 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الوارد 225 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3069 حاوية مكافئة.

وأكد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 179 ألفا و384 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80 ألفا و234 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً ألفا و329 حركة.