توافد المواطنين على شواطئ وحدائق دمياط للاحتفال بعيد الأضحى

تستقبل الحدائق العامة والشواطئ في مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة آلاف المواطنين لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت شواطئ وحدائق مدينة رأس البر توافدًا كبيرًا منذ الصباح الباكر، مع تكثيف وسائل النقل لتسهيل وصول الزائرين من وإلى المدينة.

وفي دمياط الجديدة، أكد رئيس الجهاز المهندس أشرف فتحى أن الحدائق العامة مفتوحة مجانًا أمام المواطنين، إلى جانب تجهيز منطقة الشواطئ لاستقبال الزوار خلال أيام العيد.

وكان محافظ دمياط قد تفقد في وقت سابق مناطق الشواطئ ومداخل المدينة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين خلال عطلة العيد.