أسعار العملات العربية في ثالث أيام العيد .. تفاصيل

استقر سعر العملات العربية مساء اليوم الجمعة 29-5-2026 وذلك في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

سعر العملات العربية اليوم

واصل متوسط سعر العملات العربية الثبات أمام الجنيه بالتوازي مع تعطل العمل داخل الجهاز المصرفي قبل أيام من تفعيل قرار إجازة عيد الأضحي.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 13.91 جنيها للشراء و 13.95 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 170.23 جنيها للشراء و 170.74 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.21 جنيها للشراء و 14.25 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 138.49 جنيها للشراء و 138.9 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني 135.62 جنيها للشراء و 136 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 14.32 جنيها للشراء و 14.36 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 73.54 جنيها للشراء و 73.95 جنيها للبيع.