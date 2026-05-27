تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الأربعاء

يرصد موقع "صدى البلد" أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 مايو 2026، أول أيام عيد الأضحي المبارك وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء

قدم بنك المصرف العربي أعلى سعر للدينار الكويتي مسجلا 170.32 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك اتش اس بي سي نحو 170.16 جنيه للشراء و170.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول نحو 168.64 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس لنحو 168.60 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي ليصل إلي 167.78 جنيه للشراء و171.48 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي ليسجل 166.98 جنيه للشراء و170.49 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلي الكويتي لنحو 165.83 جنيه للشراء و 171.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 165.81 جنيه للشراء و170.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 165.42 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني لنحو 165.06 جنيه للشراء و172.05 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد لنحو 158.27 جنيه للشراء و171.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي لنحو 170.24 جنيه للشراء و170.74 جنيه للبيع.