جولة ميدانية لمدير رعاية بورسعيد الصحية ثالث أيام عيد الأضحى بمستشفى النصر | صور

أجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، جولة مرورية مكثفة على عدد من الأقسام الحيوية بمستشفى مستشفى النصر التخصصي، وذلك خلال ثالث أيام عيد الأضحى .

وشملت مدير رعاية بورسعيد أقسام الطوارئ، والحضانات، والعنايات المركزة للأطفال والكبار، بالإضافة إلى قسم الإيكو، حيث تابع انتظام تقديم الخدمات الطبية، ومدى جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة والمترددين على المستشفى خلال فترة العيد.

وأكد الدكتور اسماعيل الحفناوي خلال جولته على أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام النوبتجيات، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمرضى على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة العيد، بما يحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.