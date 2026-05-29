قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية تطالب بخطة حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة
بالتفصيل.. خطوات التقديم على عداد كهرباء 2026 والأوراق المطلوبة
معلومات استخباراتية.. زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا
التموين: طرح طماطم بالمجمعات بسعر 20 جنيهًا للكيلو لتخفيف الأعباء عن المواطنين
مسئول أمريكي رفيع المستوى: انتهاء اجتماع ترامب دون اتخاذ قرار بشأن إيران
المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب
قبل طرح الإسكان الجديد .. ما الحد الأقصى لصافي دخل المتقدم؟
هرم مصر الرابع .. خالد عبد العزيز يكشف قصة تاريخية عن عمارة الإيموبيليا
الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي
إيران: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي
إيران: لم نوقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن.. ولا مفاوضات بشأن البرنامج النووي
إنجاز مستحق أسعد الملايين.. إنفانتينو يهنئ الزمالك رسميًا بالتتويج بلقب الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثالث أيام عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يواصل تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية

منع سير الخيول والدراجات الهوائية بالممشى السياحي ومداخل الشواطئ
منع سير الخيول والدراجات الهوائية بالممشى السياحي ومداخل الشواطئ
محمد الغزاوى

واصل اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، جولاته ولقاءاته الميدانية المكثفة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين بمختلف أنحاء المحافظة، والتأكد من تحقيق الانضباط وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة خلال أيام العيد.

وفي إطار الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي، واصل محافظ بورسعيد تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، حيث استقبل عددًا من المواطنين خلال لقاءاته الدورية بالديوان العام، بحضور رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وجرى تقديم مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية وكوبونات لصرف السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، والتأكيد على استمرار تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

منع سير الخيول والدراجات الهوائية بالممشى السياحي ومداخل الشواطئ

كما أدى اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة بمسجد “الشاطئ” بحي العرب، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور  عمرو عثمان نائب المحافظ، حيث حرص المحافظ عقب الصلاة على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم، وتبادل التهاني معهم بمناسبة العيد، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وفي إطار الحفاظ على الانضباط بالشواطئ والكورنيش، أصدر محافظ بورسعيد توجيهات مشددة بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية والتنفيذية المشتركة بمحيط الكورنيش والشواطئ، لمنع أي مظاهر عشوائية قد تعكر صفو المواطنين خلال احتفالات العيد.

وتضمنت التوجيهات منع سير الخيول والدراجات الهوائية “العجل” نهائيًا داخل الممشى السياحي ومداخل الشواطئ، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا للتكدسات والعشوائية بالمناطق الترفيهية، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني والمروري بمحيط الكورنيش والشاطئ لتحقيق السيولة والانضباط.

كما شدد المحافظ على التزام الكافيتريات والمنشآت السياحية بضوابط التشغيل وعدم استخدام مكبرات الصوت أو تشغيل الأغاني والأصوات المرتفعة بصورة تسبب إزعاجًا للمواطنين والأسر المتواجدة بالكورنيش والشاطئ، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على النظافة العامة وتوفير صناديق قمامة بمحيط الكافيتريات، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس راحة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت مديرية أمن بورسعيد حملات أمنية ومرورية مكثفة أسفرت عن ضبط عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة والمزعجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمصادرة الفورية للمخالفات، في إطار خطة المحافظة لفرض الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين خلال أيام العيد.

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور / عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، جولة ميدانية موسعة شملت كورنيش المحافظة ومدينة بورفؤاد، لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك برفقة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، وشيماء العزبي رئيس حي المناخ، والعقيد محمد سليمان وكيل شرطة المرافق، ومسؤولي شركة “نهضة مصر” للخدمات البيئية.

وتابع نائب المحافظ أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط الشاطئ والكورنيش، ووجه شركة النظافة بتكثيف رفع المخلفات أولًا بأول، كما وجه إنذارًا شديد اللهجة للمخالفين والمتسببين في تشويه المظهر الحضاري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه أي مخالفات.

كما تابع نائب المحافظ اللمسات النهائية لأعمال “اللاند سكيب” ومداخل ومخارج كوبري “النصر العائم” الجديد ببورفؤاد، استعدادًا لافتتاحه الأسبوع المقبل، وذلك بحضور سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة  إحسان برمة مدير مديرية الطرق، حيث جرى متابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد شاطئ مدينة بورفؤاد، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين ورواد المدينة خلال ثالث أيام العيد، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة للمواطنين.

وأكد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن المحافظة تواصل المتابعة الميدانية المستمرة بكافة القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات وتحقيق الراحة والأمان للمواطنين والزائرين، بما يعكس الشكل الحضاري لمحافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

خالد طلعت

الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر

ترشيحاتنا

جولة ميدانية لمدير رعاية بورسعيد الصحية ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بمستشفى النصر التخصصي

جولة ميدانية لمدير رعاية بورسعيد الصحية ثالث أيام عيد الأضحى بمستشفى النصر | صور

منع سير الخيول والدراجات الهوائية بالممشى السياحي ومداخل الشواطئ

ثالث أيام عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يواصل تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية

جبال الملح” ببورفؤاد تواصل جذب الزوار من مختلف المحافظات

إقبال جماهيري على شواطئ بورسعيد ثالث أيام العيد | صور

بالصور

تفاصيل الكشف عن أول سيارة كهربائية من فيراري في تاريخها

فيراري لوتشه
فيراري لوتشه
فيراري لوتشه

التستوستيرون عند الرجال.. 7 أطعمة نباتية تزيد هرمون الذكورة

أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال

5 وصفات سريعة تحول بواقي اللحمة في ثاني أيام العيد لأكلات شهية

أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد