ثالث أيام عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يواصل تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، جولاته ولقاءاته الميدانية المكثفة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين بمختلف أنحاء المحافظة، والتأكد من تحقيق الانضباط وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة خلال أيام العيد.

وفي إطار الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي، واصل محافظ بورسعيد تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، حيث استقبل عددًا من المواطنين خلال لقاءاته الدورية بالديوان العام، بحضور رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وجرى تقديم مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية وكوبونات لصرف السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، والتأكيد على استمرار تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

منع سير الخيول والدراجات الهوائية بالممشى السياحي ومداخل الشواطئ

كما أدى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة بمسجد “الشاطئ” بحي العرب، تزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، حيث حرص المحافظ عقب الصلاة على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم، وتبادل التهاني معهم بمناسبة العيد، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وفي إطار الحفاظ على الانضباط بالشواطئ والكورنيش، أصدر محافظ بورسعيد توجيهات مشددة بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية والتنفيذية المشتركة بمحيط الكورنيش والشواطئ، لمنع أي مظاهر عشوائية قد تعكر صفو المواطنين خلال احتفالات العيد.

وتضمنت التوجيهات منع سير الخيول والدراجات الهوائية “العجل” نهائيًا داخل الممشى السياحي ومداخل الشواطئ، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا للتكدسات والعشوائية بالمناطق الترفيهية، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني والمروري بمحيط الكورنيش والشاطئ لتحقيق السيولة والانضباط.

كما شدد المحافظ على التزام الكافيتريات والمنشآت السياحية بضوابط التشغيل وعدم استخدام مكبرات الصوت أو تشغيل الأغاني والأصوات المرتفعة بصورة تسبب إزعاجًا للمواطنين والأسر المتواجدة بالكورنيش والشاطئ، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على النظافة العامة وتوفير صناديق قمامة بمحيط الكافيتريات، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس راحة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت مديرية أمن بورسعيد حملات أمنية ومرورية مكثفة أسفرت عن ضبط عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة والمزعجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمصادرة الفورية للمخالفات، في إطار خطة المحافظة لفرض الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين خلال أيام العيد.

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور / عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، جولة ميدانية موسعة شملت كورنيش المحافظة ومدينة بورفؤاد، لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك برفقة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، وشيماء العزبي رئيس حي المناخ، والعقيد محمد سليمان وكيل شرطة المرافق، ومسؤولي شركة “نهضة مصر” للخدمات البيئية.

وتابع نائب المحافظ أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط الشاطئ والكورنيش، ووجه شركة النظافة بتكثيف رفع المخلفات أولًا بأول، كما وجه إنذارًا شديد اللهجة للمخالفين والمتسببين في تشويه المظهر الحضاري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه أي مخالفات.

كما تابع نائب المحافظ اللمسات النهائية لأعمال “اللاند سكيب” ومداخل ومخارج كوبري “النصر العائم” الجديد ببورفؤاد، استعدادًا لافتتاحه الأسبوع المقبل، وذلك بحضور سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق، حيث جرى متابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد شاطئ مدينة بورفؤاد، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين ورواد المدينة خلال ثالث أيام العيد، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن المحافظة تواصل المتابعة الميدانية المستمرة بكافة القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات وتحقيق الراحة والأمان للمواطنين والزائرين، بما يعكس الشكل الحضاري لمحافظة بورسعيد.