جرح فى الرأس .. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بين طرفين من بينهم فرد شرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من فرد شرطة لقيامه بالتعدى على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (أحد الأشخاص "مصاب بجرح فى الرأس" ، سيدتين)، طرف ثان: ( 3 أشخاص "من ضمنهم فرد شرطة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها ، لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وإتخاذ الإجراءات القانونية..

وبعرضهما على النيابة العامة أبديا رغبتهما فى التصالح.



