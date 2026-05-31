ضربات متلاحقة للإشغالات بـ "الشرق" و"ضواحي بورسعيد ".. وتطهير محيط مجازر "الزهور"

واصلت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد وأحياء محافظة بورسعيد ملاحمها الميدانية لخدمة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة العمل الميداني المكثف خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لفرض الانضباط بالشارع، والارتقاء بمستوى الخدمات والمشروعات التنموية

حي العرب وحي المناخ - (حملات وجولات ميدانية مشتركة لفرض الانضباط ومواجهة التلوث السمعي):



في خطوة حاسمة للحفاظ على الواجهة البحرية والمظهر الحضاري، قادت المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والمحاسبة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، جولات وحملات ميدانية مشتركة ومكبرة استهدفت الكورنيش والشوارع الحيوية بالحيين.

أسفرت الحملات المشتركة على الكافيهات المطلة على الكورنيش عن مصادرة (٣) مكبرات صوت تسبب إزعاجاً وتلوثاً سمعياً للمواطنين، مع توجيه إنذارات مشددة لأصحاب المنشآت بعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالراحة العامة.

كما شملت الجهود المشتركة رفع الإشغالات وإزالة المخلفات من الممشى الساحلي ومحيط حديقة المنتزه وشارع عاطف السادات، بالإضافة إلى مصادرة الدراجات الكهربائية (العجل) المخالفة، ورفع التعديات الخاصة بركوب الخيول من شارعي عبادي والإسكندرية، لضمان توفير بيئة حضارية وآمنة لرواد الكورنيش.

مدينة بورفؤاد - سيولة مرورية وحملات مفاجئة لفرض الانضباط:



تفقدت سمر الموافي، رئيس المدينة، يرافقها الأستاذة مي الدويك، نائب رئيس المدينة، أعمال رفع كفاءة المنطقة الرابطة بين كوبري النصر العائم (١) وكوبري النصر (٢) الجديد، والتي تشمل أعمال الرصف والإنترلوك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس ومديرية الطرق.

وفي سياق متصل، قادت رئيس المدينة حملة مفاجئة بمساكن "حي الفيروز" لإزالة التعديات، مشددة على توقيع الغرامات حيال المحال المخالفة.

حي الشرق - استعادة حق المارة والسيولة المرورية بالشوارع الحيوية:



قاد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس الحي، حملات استهدفت شوارع (النهضة، الجيش، الجمهورية، وسيزوستريس).

تم إزالة مظلة مغلقة مخالفة بشارع الجمهورية، ومصادرة فاترينة سجائر تعيق المارة، بالإضافة إلى رفع كافة الحواجز الخرسانية بشارع سيزوستريس لمنع الاستيلاء العشوائي على أماكن انتظار السيارات.

حي الزهور - بيئة صحية آمنة واستجابة سريعة للأزمات:



بمتابعة المحاسب أحمد زغلف، رئيس الحي، تواصلت حملات التطهير والتعقيم بمحيط محال الجزارة وأماكن ذبح الأضاحي للحد من التلوث البيئي.

كما تابع رئيس الحي ميدانياً أعمال معالجة انسداد بالخط العمومي للصرف الصحي بشارع التحرير، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين.

حي الضواحي - التصدي الحاسم للعشوائيات والتعديات:



قاد فوزي الوالي، رئيس الحي، حملة مكبرة بمنطقة "السيدة نفيسة" لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط.

أسفرت الحملة عن إزالة ومصادرة بنوك واستاندات خشبية من نهر الطريق، مع التنبيه المشدد بتوقيع غرامات فورية في حال تكرار التعدي.

حي غرب - رفع كفاءة النظافة بمقابر بورسعيد الجديدة:



تابع الأستاذ باسم عمر، رئيس الحي، حملات النظافة المكثفة التي تنفذها شركة "نهضة مصر" لرفع كفاءة مقابر بورسعيد الجديدة، والتي شملت تجريف الرمال ورفع كميات كبيرة من الردش والقمامة والحشائش من الشوارع الرئيسية والجانبية بالجبانة.

وناشد رئيس الحي الأهالي بضرورة التعاون وعدم إلقاء المخلفات أو الزجاجات الفارغة والخوص أعلى المقابر، محذراً من أن ذلك قد يؤدي لاشتعال الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مطالباً إياهم بالتواصل الفوري مع الخط الساخن لشركة النظافة (17696) للإبلاغ عن أي شكوى.

حي الجنوب - تكثيف أعمال النظافة بالحي الإماراتي:



بمتابعة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، واصلت شركة النظافة أعمالها المكثفة لتنظيف منطقة "الحي الإماراتي".

شملت الأعمال كنس الشوارع، رفع المخلفات والرمال، تفريغ صناديق القمامة، بالإضافة إلى الجمع المنزلي، للارتقاء بالشكل العام للحي.