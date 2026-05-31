الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صحة بورسعيد تنفذ فعاليات توعوية وخدمات تنظيم الأسرة خلال عيد الأضحى

محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد على مدار أيام عيد الأضحى المبارك الأربعة، نشاطاً مكثفاً وفعاليات توعوية موسعة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والسكانية للمواطنين خلال فترة الإجازة. وجاءت هذه الفعاليات بتنظيم وإشراف مشترك بين مديرية الشئون الصحية والمجلس القومي للسكان، وبمشاركة الأستاذة  هالة حنيدق، مدير فرع المجلس القومي للسكان ببورسعيد، وإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة إلى جانب فريق متميز من رائدات تنظيم الأسرة وطاقم العيادات المتنقلة بمديرية الصحة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبناءً على توجيهات  الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان.

وانطلقت الفعاليات لتشمل تغطية جغرافية واسعة لأماكن تجمعات المواطنين، حيث تمركزت الخدمات في "مركز شباب الاستاد" خلال اليومين الأول والثاني من أيام العيد.

بينما واصلت الحملة جهودها المكثفة في اليومين الثالث والرابع لتشمل "المدينة الرياضية"، و"مركز شباب بورسعيد"، و"مجمع المطاعم"، لتصل بخدماتها إلى مختلف الأماكن الترفيهية والتجمعات بجميع أحياء المحافظة.

وتضمنت الفعاليات تقديم باقة متكاملة من الخدمات من خلال "العيادات المتنقلة الشاملة"، والتي شملت:
▪️ تقديم التوعية الصحية والسكانية للمواطنين.

▪️ التثقيف الصحي الخاص بتنظيم الأسرة وتقديم المشورة الأسرية.

▪️ التعريف بخدمات الصحة الإنجابية ومفاهيم تنمية الأسرة.

▪️ توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الحرص المتبادل بين مديرية الشئون الصحية والمجلس القومي للسكان على نشر الوعي الصحي والسكاني بين المواطنين، وتقديم رسائل توعوية هادفة تناسب كافة الفئات العمرية، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهجة جمعت الأسر والأطفال بمراكز الشباب والمنشآت الترفيهية، مما ساهم في تحقيق أقصى استفادة من التجمعات خلال عطلة العيد لخدمة أهداف الصحة العامة وتنمية الأسرة.

