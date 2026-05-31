رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

67 ألفًا و380 مترددًا على مراكز شباب بورسعيد خلال أيام عيد الأضحى

محمد الغزاوى

شهدت مراكز الشباب والأندية بمحافظة بورسعيد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى مع مراكز الشباب 25/26" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، حيث استقبلت المراكز آلاف المواطنين من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية التي تم تنظيمها احتفالًا بالعيد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وبمتابعة ميدانية وتعليمات محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ، وفي اطار تنفيذ مبادرة العيد احلى مع مراكز الشباب احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وكيل شباب بورسعيد: مبادرة العيد أحلى مع مراكز الشباب حققت أهدافها 

كانت مراكز الشباب بالمحافظة خلال الأيام الأربعة لعيد الأضحى المبارك كاملة العدد حيث بلغ عدد المترددين عليها 67 ألفًا و380 مترددًا، وذلك من خلال 23 مركز شباب موزعين على مختلف الإدارات الفرعية بالمحافظة.

وجاءت إدارة الزهور في مقدمة الإدارات من حيث عدد المترددين بإجمالي 17 ألفًا و850 مترددًا بنسبة 26.48% من إجمالي المترددين، تلتها إدارة الجنوب بإجمالي 16 ألفًا و900 متردد بنسبة 25.02%، ثم إدارة المناخ بإجمالي 14 ألفًا و900 متردد بنسبة 22.11%.

كما سجلت إدارة الغرب عدد 11 ألفًا و300 متردد بنسبة 16.76%، بينما بلغ عدد المترددين بإدارة بورفؤاد 10 آلاف و300 متردد بنسبة 15.29%، وسجلت إدارة العرب 3400 متردد بنسبة 5.04%، فيما بلغ عدد المترددين بإدارة الضواحي 2700 متردد بنسبة 4.01%.

من جانبه أكد مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد ان مراكز الشباب، استقبلت خلال اليوم الأول من العيد  14 ألفًا و400 متردد، وارتفع خلال اليوم الثاني إلى 21 ألفًا و650 مترددًا، فيما سجل اليوم الثالث 20 ألفًا و400 متردد، ليصل العدد في اليوم الرابع إلى 23 ألفًا و900 متردد، وهو أعلى معدل حضور خلال أيام العيد.

واوضح محمد عبد العزيز ان هذا الإقبال الكبير يعكس نجاح مبادرة "العيد أحلى مع مراكز الشباب" في توفير متنفس ترفيهي ورياضي آمن للأسر والشباب والأطفال، من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة التي قدمتها مراكز الشباب ببورسعيد، بما يعزز دورها المجتمعي ويؤكد مكانتها كمراكز خدمة مجتمعية تستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية.

واضاف مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن الإقبال الكبير الذي شهدته مراكز الشباب خلال أيام عيد الأضحى المبارك يعكس نجاح رؤية وزارة الشباب والرياضة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تستقبل المواطنين على مدار العام، وتقدم برامج وأنشطة متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وأضاف أن مبادرة "العيد أحلى مع مراكز الشباب" حققت أهدافها في توفير أجواء آمنة وممتعة للأسر المصرية خلال إجازة العيد، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب بمحافظة بورسعيد فتحت أبوابها أمام المواطنين منذ الساعات الأولى للعيد، وقدمت العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية التي لاقت استحسانًا وإقبالًا واسعًا من المواطنين.

وأوضح "المحضر" أن وصول عدد المترددين إلى 67 ألفًا و380 مترددًا خلال أربعة أيام يعد مؤشرًا قويًا على الثقة التي يوليها أهالي بورسعيد لمراكز الشباب، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات والأنشطة المقدمة  بما يسهم في تعزيز دور مراكز الشباب كمؤسسات تنموية وخدمية تخدم المجتمع بكافة فئاته.

