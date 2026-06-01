عقوبات رادعة للمخالفين.. تعليم بورسعيد يحظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته بلجان الإعدادية

عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اجتماعًا موسعًا استهدف مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،

حظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته بلجان الاعدادية وعقوبات رادعة للمخالفين

وفي مستهل الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالحضور، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل مسئولية وطنية مغلفة بأعلى مستويات الجدية والانضباط والتعاون بين جميع القائمين عليها، الأمر الذي يستوجب أداء المهام المكلفين بها بكل أمانة وإخلاص، دون تقصير أو تهاون.

وشدد محمود بدوي على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر دخول الهاتف المحمول أو أي من ملحقاته من البوابة الرئيسية للجنة، مؤكدًا أن أي مخالفة أو تهاون في تطبيق هذه التعليمات ستقابل بإجراءات قانونية رادعة، سواء تعلق الأمر بالطلاب أو بالملاحظين داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية مراعاة الجانب النفسي للطلاب أثناء فترة الامتحانات، وضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة في التعامل معهم، بما يضمن توفير أجواء امتحانية هادئة ومستقرة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل أداء، مع تطبيق القرارات واللوائح المنظمة بحزم تجاه أي تجاوزات سلوكية أو حالات غش يتم رصدها.

كما وجه جميع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير العملية الامتحانية ميدانيًا منذ اليوم الأول للامتحانات وبصفة يومية داخل جميع اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية، مع رفع تقارير المتابعة اليومية، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي مستجدات.

ولفت وكيل الوزارة إلى أهمية التواصل الفوري والمباشر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية حال حدوث أي مشكلة أو ظرف طارئ أثناء انعقاد اللجان، لضمان التدخل السريع واتخاذ الإجراءات المناسبة وتذليل أية معوقات قد تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

وأكد الأستاذ محمود بدوي في ختام الاجتماع أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الامتحانات، مشيرا الى التكامل بين تعليم بورسعيد وأجهزة المحافظة المعنية لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تخدم الطلاب وتضمن حسن سير أعمال الامتحانات.

جاء الاجتماع بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية رئيس لجنة الإدارة والأستاذ ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات والدكتورة منال عتمان رئيس لجنة النظام والمراقبة والأستاذ محمد حجازي مدير المطبعة السرية والأستاذة إيمان شادوفة مدير إدارة التعليم الإعدادي.