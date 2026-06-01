قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً .. وائل جمعة مديرا للكرة بالنادي الأهلي
مصر: الهجمات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج
إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026
واشنطن تطلق سباق تسلح جديدًا.. 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية في الطريق| تفاصيل
رد حاسم من التعليم على مطالب صرف حافز التدريس للموجهين والأخصائيين
مصر وباكستان يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي
التصعيد يتجدد على الجبهة اللبنانية.. تهديدات إسرائيلية وغارات مكثفة تنذر بتوسيع نطاق المواجهة
كروت متابعة وعزل فوري.. إجراءات مصرية صارمة للحجر الصحي بسبب تفشي إيبولا
الأوقاف : كن راضيا .. وإيَّاك والتباهي .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب الخطيب
نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات
مصر: اقتحامات الأقصى والانتهاكات المتصاعدة في القدس والضفة تؤجج التوتر وتقوض الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقوبات رادعة للمخالفين.. تعليم بورسعيد يحظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته بلجان الإعدادية

حظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته بلجان الاعدادية وعقوبات رادعة للمخالفين
حظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته بلجان الاعدادية وعقوبات رادعة للمخالفين
محمد الغزاوى

 عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اجتماعًا موسعًا استهدف مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،

حظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته بلجان الاعدادية وعقوبات رادعة للمخالفين

وفي مستهل الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالحضور، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل مسئولية وطنية مغلفة بأعلى مستويات الجدية والانضباط والتعاون بين جميع القائمين عليها، الأمر الذي يستوجب أداء المهام المكلفين بها بكل أمانة وإخلاص، دون تقصير أو تهاون.

وشدد  محمود بدوي على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر دخول الهاتف المحمول أو أي من ملحقاته من البوابة الرئيسية للجنة، مؤكدًا أن أي مخالفة أو تهاون في تطبيق هذه التعليمات ستقابل بإجراءات قانونية رادعة، سواء تعلق الأمر بالطلاب أو بالملاحظين داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية مراعاة الجانب النفسي للطلاب أثناء فترة الامتحانات، وضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحكمة في التعامل معهم، بما يضمن توفير أجواء امتحانية هادئة ومستقرة تساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل أداء، مع تطبيق القرارات واللوائح المنظمة بحزم تجاه أي تجاوزات سلوكية أو حالات غش يتم رصدها.

كما وجه  جميع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير العملية الامتحانية ميدانيًا منذ اليوم الأول للامتحانات وبصفة يومية داخل جميع اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية، مع رفع تقارير المتابعة اليومية، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي مستجدات.

ولفت وكيل الوزارة إلى أهمية التواصل الفوري والمباشر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية حال حدوث أي مشكلة أو ظرف طارئ أثناء انعقاد اللجان، لضمان التدخل السريع واتخاذ الإجراءات المناسبة وتذليل أية معوقات قد تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

وأكد الأستاذ محمود بدوي في ختام الاجتماع أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الامتحانات، مشيرا الى التكامل بين تعليم بورسعيد وأجهزة المحافظة المعنية لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تخدم الطلاب وتضمن حسن سير أعمال الامتحانات.

جاء الاجتماع بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية رئيس لجنة الإدارة والأستاذ ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات والدكتورة منال عتمان رئيس لجنة النظام والمراقبة والأستاذ محمد حجازي مدير المطبعة السرية والأستاذة إيمان شادوفة مدير إدارة التعليم الإعدادي.

بورسعيد تعليم بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

فيلم ولنا فى الخيال حب

عرض فيلم «ولنا في الخيال حب» بنادي سينما أوبرا دمنهور اليوم

نانسي عجرم

نانسي عجرم تختتم جولتها العالمية من سيدني.. صور

يارا السكري

يارا السكري تتألق بإطلالة عصرية كاجوال.. شاهد

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد